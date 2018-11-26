В понедельник, 26 ноября, в МИД России выразили решительный протест Украине в связи с захватом украинских кораблей в Черном море, который в России назвал "инцидентом в районе Керченского пролива". Кремль потребовал срочного созыва Совбеза ООН.

"МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода (...) в Черном море (территориальных водах в районе аннексированного Крыма - Прим.Ред.). Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

"Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем в самой Украине", - отмечается в заявлении ведомства.

Также в МИД РФ подчеркнули, что в Москве возмущены нападением радикалов на российские дипломатические представительства в Украине.

"Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность Посольства и Генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили в МИД России.

А также пригрозили жесткой реакцией. "Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - говорится в заявлении.

Как сообщала "Страна", по мнению экс-главы администрации президента Андрея Портнова, предложение о введении военного положения - попытка сорвать выборы в Украине.

Напомним, что в Берлине 26 ноября соберется "нормандская четверка". На ней обсудят сложившуюся ситуацию в районе Керчи, а также миротворцев и политзаключенных.



