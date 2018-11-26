Введение в Украине военного положения из-за инцидента в Азовском море море не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей. Об этом вице-премьер-министр-министр социальной политики Павел Розенко написал в Facebook.

Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений", - заявил Розенко.

Он отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат украинцам. "Прошу остановиться всех "всепропальщиков" в распространении зрады, дезинформации и кремлевских фейков", - добавил министр.

Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацкорпусе озвучили свои требования к украинской власти.

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