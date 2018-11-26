В Турции не менее четырех человек погибли в результате падения вертолета с военными на жилой квартал Стамбула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на губернатора Стамбула Али Эрликая.

"Четверо турецких солдат погибли, а еше один был ранен в понедельник после того, как военный вертолет упал в центральном районе Стамбула", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолет участвовал в тренировочных полетах на Istanbul Samandira Army Air Base. Причина его падения пока неизвестна.

Фото: cnnturk.com

Вертолет упал посреди жилого квартала в районе Санкактепе в Стамбуле, на азиатской стороне города. На фото и видео с места происшествия можно увидеть, что вертолет лежит прямо посреди улицы между жилыми домами.

На место происшествия выехал министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, пилоты сделали все для того, чтобы отвести машину от скопления людей. Именно это помогло избежать большего количества жертв. Никто из местных жителей не пострадал.

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