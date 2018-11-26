Представители Генпрокуратуры попросили украинцев и СМИ не публиковать и не вести трансляцию в социальных сетях любых сведений о перемещении военнослужащих и военной техники, чтобы не помогать вражеской разведке и шпионам.

Об этом говорится на странице пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко в Facebook. По его словам, любая информация подобного характера может сыграть на руку России и навредить Украине.

В частности, он обратился к "коллегам-журналистам и активным пользователям-владельцам модных гаджетов с возможностью делать фото-видео". Такие предостережения связаны с ситуацией в Азовском море. "Не помогайте вражеским шпионам и разведчикам", - написал Лысенко.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщала "Страна", Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 в понедельник для рассмотрения вопроса о военном положении в стране.

Отметим, что Генпрокуратура и СБУ начали расследовать агрессию России после тарана у Крымского моста.