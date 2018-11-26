В понедельник, 26 ноября, исследовательский зонд NASA InSight совершит посадку на Марс. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Посадка должна произойти около 15:00 по времени Восточного побережья США, это 22:00 по киевскому времени. NASA будет вести онлайн-трансляцию происходящего на своем сайте.

Отметим, что зонд InSight совершил первую посадку на Марсе в 2012 году. В этот раз ученые планируют изучить глубины Марса.

Миссия InSight, строительство и запуск которого обошлись в $850 млн, продлится 2 года. Зонд займется сбором информации о температуре под поверхностью Марса и его сейсмической активности, а также поможет ученым составить подземную карту планеты. Зонд оборудован краном-штативом, тепловым датчиком, сейсмометром и способен проникать на глубину до 5 метров.

Напомним, ученые считают, что в льдах Марса кислорода может хватить для жизни бактерий.

Также мы писали, что Илон Маск хочет стать первым землянином, который высадится на Марс. Вероятность успеха миссии - 70%.