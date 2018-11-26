В понедельник, 26 ноября, в Берлине (Германия) пройдет встреча политических директоров стран "нормандской четверки" (Россия, США, Германия, Франция). Они намерены обсудить ситуацию в Черном море, а также введение миротворцев на Донбасс и освобождение политических заключенных.

Об этом в Twiyyer сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров Normandie4 ("Нормандской четверки" - Прим.Ред.) в Берлине. Даже сегодня с нашими друзьями будем пытаться говорить с Россией. Повестка дня: акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождение политических заключенных", - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Как сообщала "Страна", Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание. Срочное заседание Совета Безопасности ООН запланировано на 11:00 по нью-йоркскому времени, в Киеве будет 18:00.

Напомним, что Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО.