Митингующие под стенами Верховной Рады в Киеве, где в 16:00 будут принимать решение о военном положении, представители партии "Национальный корпус" накануне озвучили свои требования к украинской власти. Об этом говорится на сайте политсилы.

В "Нацкорпусе" призывают президента Петра Порошенко жестко ответить России на вчерашний захват трех украинских кораблей возле Керченского пролива.

"Россия прибегла к открытой агрессии, а руководство нашей страны больше 10 часов просто бездействовало и даже не дало украинским морякам права стрелять в ответ", - говорится в сообщении.

Также приводятся такие четыре требования националистов к украинской власти:

Разрыв договора 2003 года между Украиной и РФ по Азовскому морю. Безусловное право стрелять в ответ для украинских военных. Национализация имущества РФ на территории Украины. Арест российских агентов влияния в Украине.

Напомним, сегодня утром представители "Нацкорпуса" провели митинг под стенами Администрации президента, а затем оттуда выдвинулись в зданию Верховной Рады, где проводят акцию протеста.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО.

Также мы сообщали, что котировки украинских евробондов резко просели в цене после заявления о военном положении.