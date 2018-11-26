В Нацкорпусе озвучили свои требования к украинской власти. Право стрелять для военных и национализация имущества РФ
Митингующие под стенами Верховной Рады в Киеве, где в 16:00 будут принимать решение о военном положении, представители партии "Национальный корпус" накануне озвучили свои требования к украинской власти. Об этом говорится на сайте политсилы.
В "Нацкорпусе" призывают президента Петра Порошенко жестко ответить России на вчерашний захват трех украинских кораблей возле Керченского пролива.
"Россия прибегла к открытой агрессии, а руководство нашей страны больше 10 часов просто бездействовало и даже не дало украинским морякам права стрелять в ответ", - говорится в сообщении.
Также приводятся такие четыре требования националистов к украинской власти:
- Разрыв договора 2003 года между Украиной и РФ по Азовскому морю.
- Безусловное право стрелять в ответ для украинских военных.
- Национализация имущества РФ на территории Украины.
- Арест российских агентов влияния в Украине.
Напомним, сегодня утром представители "Нацкорпуса" провели митинг под стенами Администрации президента, а затем оттуда выдвинулись в зданию Верховной Рады, где проводят акцию протеста.
Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО.
Также мы сообщали, что котировки украинских евробондов резко просели в цене после заявления о военном положении.