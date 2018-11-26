26 ноября днем проходит акция протеста под стенами Верховной Рады Украины в Киеве. Ее проводят активисты "Азова" и "Национального корпуса". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В мероприятии участвуют около 200 человек. Они требуют введения военного положения, но не на 60 дней, как предлагает президент Украины, а на 30, чтобы позволить провести в срок президентские выборы (избирательная кампания начнется 31 декабря). По их мнению, военное положение должно действовать не во всей стране, а только на отдельных, "критических" территориях.

Кроме того, среди их требований - разорвать отношения между Украиной и Россией. В частности, речь, в том числе, о договоре "О дружбе и сотрудничестве" 2003 года.

Также представители "Азова" призывают к национализации всего российского капитала, который есть на территории Украины, и привлечению к ответственности тех людей, которые являются "коллаборантами России в Украине".

Фото: "Страна"

Напомним, 25 ноября у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После того как суда были захвачены Россией вместе с украинскими моряками, Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.

Также мы писали, что "Оппозиционная платформа" обвинила Порошенко в узурпации власти и не будет голосовать за военное положение. Кроме того, Ляшко намекает, что не проголосует за военное положение, если отменятся выборы президента.