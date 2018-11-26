Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонных переговоров пришли к единому решению о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский президент и генсек НАТО обсудили угрозы региональной безопасности в результате непредсказуемых действий Российской Федерации.

Петр Порошенко призвал усилить международное давление на Россию, чтобы та немедленно освободила украинских моряков и корабли.

Напомним, Украина стоит в шаге от введения военного положения. Сегодня в 16:00 Верховная Рада соберется на внеплановое заседание для решения этого вопроса.

Причина - конфликт в Черном море, который начался вчера утром, а вечером резко обострился. Три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ со стрельбой и ранеными задержала украинские суда.

Ранее "Страна" писала о том, что означает для украинцев введение военного положения и будут ли выборы.