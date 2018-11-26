В понедельник, 26 ноября лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к международным партнерам Украины с обвинениями против России и призывом о помощи.

Она выразила благодарность за слова моральной поддержки и попросила оказать Украине "конкретную, четкую и действенную помощь, включая военную". При этом лидер "Батькивщины" в опубликованном обращении в Фейсбуке, ни разу не упомянула про военное положение, вопрос о котором через несколько часов планируют рассмотреть в Раде.

"Мы безусловно благодарны Вам за слова моральной поддержки, но в этих чрезвычайных условиях имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную", - говорится на ее странице в Фейсбук.

Тимошенко отдельно обратилась к странам-гарантам безопасности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму и заявила, что пришло время выполнять гарантии.

Также она назвала Путина и Россию угрозой Украине и "сложившемуся по результатам Второй мировой войны мировому порядку".

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Как сообщала "Страна", "Оппозиционная платформа" обвинила Порошенко в узурпации власти и не будет голосовать за военное положение.

По мнению политолога, военное положение это план "Б" Порошенко по удержанию власти.