На фоне информации о возможном введении военного положения в стране 26 ноября котировки еврооблигаций Украины резко снижаются в стоимости. Об этом сообщает "Интерфакс".

Самое резкое падение продемонстрировали евробонды Украина-32 – стоимость ценных бумаг к 10:35 просела на 1,295 процентных пункта (п.п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала.

Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Также последние события привели к снижению курса наиболее ликвидных акций украинских компаний, которые торгуются на зарубежных площадках.

Так, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14% - до GBP1,871. В самые первые минуты после начала торгов они просели более чем на 1,6%, после этого их стоимость слегка подросла, но уже через десять минут после начала торгов снова продолжили дешеветь.

Курс акций МХП на LSE также снизился на открытии на 0,94% - до 10,50 доллара за штуку.

На Варшавской фондовой бирже в понедельник акции "Кернел" сначала были стабильны, однако через 20 минут после открытия они также просели на 1,44% - PLN 54,7 за штуку.

Напомним, что на фоне новостей про введение режима военного положения на черном рынке и пунктах обмена валют в Киеве начал расти наличный курс доллара США. Еще в 09:00 в киевских обменниках курс покупки американской валюты был 27.75 гривен. А к 11:45 он вырос сразу на 10 копеек.

Также мы писали, что МВФ может выдать транш Украине даже в случае введения военного положения.