В "Оппозиционной платформе - За життя" выступили с заявлением, в котором обвинили Петра Порошенко в том, что при помощи введения военного положения в стране он стремится узурпировать власть. Депутаты платформы не будут голосовать за введение военного положения.

Текст заявления размещен на официальном сайте политической силы.

"Введение военного положения в стране не разрешит кризис в Азовском море, а только ухудшит политическую и экономическую ситуацию в Украине. С помощью манипуляции с введением военного положения президент Порошенко пытается узурпировать власть и отменить президентские выборы, которые он с треском проигрывает", - говорится в заявлении.

В "Оппозиционной платформе" считают, что военное положение даст возможность "нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытию СМИ и ограничению свободы слова, а также конституционных прав и свобод граждан Украины".

"Мы требуем немедленно привлечь страны ЕС и начать прямой открытый диалог между Украиной и Россией по мирному урегулированию нынешнего кризиса. Мы считаем введение военного положения не обоснованным, условия для его введения не достаточными и такими, в которых есть очевидные признаки заранее спланированной провокации. Мы считаем единственным выходом из нынешней ситуации отставку президента Порошенко и проведение выборов президента Украины", - заявили оппозиционеры.

Также в эфире телеканала 112 Юрий Бойко заявил, что депутаты "Оппозиционной платформы" не будут голосовать за введение военного положения.

Напомним, что "Страна" следит за развитием Азовского кризиса в режиме онлайн.