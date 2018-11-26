В Харькове прошел пикет под стенами консульства РФ из-за событий в Азовском море. Во время митинга на территории дипломатического представительства загорелась елка.

Как сообщает городской сайт Харькова 057.ua, на пикет собралось около полсотни человек из "Нацкорпуса", "Світанка" и "Фрайкора".

Активисты зажгли фаеры и дымовые шашки, которые начали кидать за забор консульства. Одна из шашек попала на растущую на территории елку, от чего та мгновенно загорелась. Дерево потушили до приезда пожарных, а шины пришлось тушить спасателям.

"Мы требуем введения военного положения на территории Украины и прерывания всех дипломатических отношений с РФ. Все дипломаты обязаны покинуть Украину", - заявил начальник штаба "Нацкорпуса" Константин Немичев.

По информации телеканала UA: Харків, на акцию, которая началась около полуночи, к зданию консульства пришли около 100 человек. Они принесли шины и бумажные кораблики.

Кроме того, активисты забросали здание консульства яйцами и бутылками. Также они сожгли флаг России, остатки которого бросили в лужу. К 11:00 активисты начали расходиться.

Видео: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

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