В понедельник, 26 ноября, в 12:00 Национальный банк Украины собрал глав правления крупнейших украинских банков в связи с возможным введением в стране военного положения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на информацию непосредственно от участников встречи.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, а после этого российской стороной были захвачены три украинских судна.

Как сообщалось, захваченные украинские корабли своим ходом под сопровождением добрались до порта Керчи. А в керченскую больницу госпитализированы трое украинских моряков с ранениями рук и ног.

После этого СНБО принял решение рекомендовать введение в Украине военного положения. Президент Петр Порошенко поддержал это решение и сегодня в 16:00 вопрос введения военного положения будет рассмотрен в Верховной Раде на внеочередном закрытом заседании.

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