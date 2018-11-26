В Китае после обвала криптовалют начались массовые распродажи техники для майнинга. Об этом со ссылкой на 8BTC пишет UBR.

Так, машины для майнинга Bitcoin, Ethereum и прочих крипто-монет можно купить за 5% их первоначальной стоимости. Мелкие предприниматели устраивают распродажи, реализуя устаревшие машины практически килограммами. Речь, например идет о Antminer S7, Antminer T9 и Avalon A741. Эти устройства называют нерентабельными, поскольку они требуют высоких операционных расходов и очень энергозатратны.

Между тем, это в Китае теперь строго контролируется. Майнинговые компании обязаны зарегистрироваться в бюро электроэнергетики, иначе подача электричества в центры будет остановлена.

Именно поэтому устаревшие устройства расходятся по чрезвычайно низким ценам. Например, устройства, купленные год назад по $2,9 тыс., сейчас отдают всего за $144.

Напомним, в ноябре самая популярная криптовалюта мира показала новый годовой минимум.

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