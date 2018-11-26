Вчера российские пограничники обстреляли и захватили украинские военные корабли, которые решили пройти через Керченский пролив.

В связи с происшествием украинское правительство предлагает ввести в стране военное положение. Рада будет голосовать по этому вопросу сегодня в 16:00. Армия приведена в боевую готовность.

Внутри страны сразу заговорили о том, что Петр Порошенко воспользовался ситуацией, чтобы отсрочить предстоящие выборы президента - при военном положении они не проводятся. Интересно, что такое же мнение высказывается в публикациях ведущих западных СМИ.

Кроме того, тон материалов как правило нейтральный - слова поддержки в отношении военного положения практически не звучат. Это говорит о том, что Запад еще не определился, поддерживать это начинание Порошенко или нет.

Как описываются события в Керченском проливе

"Украина, после военного столкновения с Россией, рассматривает введение военного положения", - пишет The New York Times.

"Спор между Украиной и Россией, в котором каждый обвинял другого в нарушении морских законов, резко усилился в воскресенье, когда ВМС Украины заявили, что российские военные открыли огонь по нескольким их кораблям, ранив шестерых моряков и захватив их.

Инцидент в Керченском проливе и вокруг него, - это узкий пролив, разделяющий Черное и Азовское моря, - стал стержнем в необъявленной войне, которая длится почти пять лет, между бывшими членами Советского Союза. Украинские военные сражаются с двумя сепаратистскими движениями на востоке Украины, которые явно подкреплены Москвой, хотя российское правительство официально отрицало какую-либо прямую военную интервенцию", - говорится в статье.

Газета The Washington Post опубликовала статью под заголовком "Противостояние в Черном море между Россией и Украиной обострилось".

"В воскресенье утром Россия помешала трем украинским судам войти в Керченский пролив, узкую полосу воды, связывающую Азовское и Черное моря. По данным украинского флота, суда, принадлежащие российской пограничной службе, открыли огонь по украинскому флоту, ранив шестерых моряков, прежде чем захватить два корабля.

Москва помешала кораблям войти в пролив, поставив крупное грузовое судно под мостом под управлением России. Затем Россия закрыла пролив, который используют обе страны", - пишет издание.

"Россия говорит, что украинский флот незаконно вошел в его воды. Две артиллерийские лодки и буксир "незаконно вошли в временно закрытую зону территориального моря России примерно в 7 утра по московскому времени", - цитируют авторы статьи российский "Интерфакс".

The Washington Post напоминает, что двусторонний договор предоставляет обеим странам право использовать Азовское море. Но с того момента, как президент Владимир Путин в начале этого года открыл новый мост через Керченский пролив, соединив российский материк с Крымом, Москва увеличила контроль над этим районом.

В условиях противостояния Черного моря популярный российский телеведущий Дмитрий Киселев рассказал государственному телевидению, что Порошенко собирался сражаться с Россией по поручению Соединенных Штатов, также сообщается в статье.

В новостном выпуске телеканала CNN говорится, что стороны дают противоречивые сведения о том, что произошло. Расхождения в том числе касаются числа раненых: Украина говорит, что их шестеро, из них двое в тяжелом состоянии, Россия же заявляет, что раненых трое и им оказана необходимая помощь.

Телеканал напоминает, что узкий Керченский пролив является важным экономическим ресурсом для Украины, поскольку он позволяет судам покинуть портовый город Мариуполь для доступа к Черному морю. "Инцидент в море создает новую напряженность между двумя странами. Россия также поддерживала сепаратистов в восточном Донбассе в Украине", - добавляет CNN.

"Военные действия начались, когда Россия помешала трем украинским военно-морским судам пройти мимо своего моста в Керченском проливе, заблокировав путь грузовым судном, - описывает вчерашние события The Guardian. – Затем были задержаны два артиллерийских корабля и буксир. По данным ФСБ России, три украинских моряка были ранены, но ни один из них не был в опасном для жизни состоянии".

"Не пытался ли Порошенко использовать этот инцидент?"

Голосование по военному положению происходит за четыре месяца до президентских выборов, которые, как ожидается, Порошенко проиграет, отмечает Guardian. Если украинские депутаты проголосуют за его введение, выборы могут быть отложены, что побуждает некоторых наблюдателей задаться вопросом, не пытался ли Порошенко использовать этот инцидент (в своих целях).

Также издание приводит реакцию некоторых западных лидеров. В частности, представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Майя Кочианчич призвала обе стороны проявить сдержанность и "деэскалировать ситуацию немедленно", добавив, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма.

Дональд Трамп не ответил на инцидент, но написал в твиттере, что ЕС не выполнил свои обязательства перед НАТО, и что Европа должна "выплатить свою справедливую долю за военную защиту".

НАТО призвала Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом, призывая к спокойствию с обеих сторон. Пресс-секретарь Оана Лунгеску сказала: "НАТО внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе, и мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации".

Агентство новостей Bloomberg так пишет о событиях: "Россия стреляла по украинским военным кораблям в воскресенье, ранив нескольких моряков и вызвав резкое возобновление напряженности между бывшими соседями по СССР у полуострова Крым, который президент (России) Владимир Путин аннексировал четыре года назад". Издание также цитирует реакции западных политиков.

Так, специальный представитель США по переговорам в Украине Курт Волкер оспорил российский отчет о событиях, обвинив Москву в конфликте в одной из первых официальных реакций со стороны Вашингтона.

"Россия таранит украинское судно, следующее мирным путем в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации?", - написал он в Твиттере.

Президент Финляндии Саули Ниинисто, чья страна является членом НАТО и Европейского союза, призвал Россию вернуть три украинских корабля, которые она захватила, а также их экипажи. Россия также должна разрешить свободный проход к судам через пролив, чтобы уменьшить напряженность в этом районе, сказал президент в своем заявлении.

Заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот призвал Россию обеспечить доступ Украины к портам в Азовском море "в соответствии с международным правом". Ситуация очень опасна, и обеим сторонам следует избегать эскалации, которая в конечном итоге может привести к ужасному последствиям, сказал он.

Кроме того, по словам двух источников, знакомых с вопросом, возможное введение правительством Украины военного положения не будет препятствием, чтобы получить дополнительную финансовую помощь в рамках Международного валютного фонда.

В понедельник МВФ опубликует официальное заявление по Украине. Согласно его офису в Киеве, кредитору из Вашингтона необходимо будет изучить предлагаемый закон о военном положении, если он будет принят.

Россия эскалирует конфликт с Украиной, пишет немецкое издание Bild. "В воскресенье вечером погранслужба ФСБ РФ открыла огонь по кораблям ВМС Украины в нейтральных водах - ранены несколько украинских моряков. Корабли были задержаны и предположительно переправлены в порт Керчи", - отмечается в статье.

"Параллельно с военной эскалацией, по всей видимости, на украинскую инфраструктуру была осуществлена хакерская атака, - отмечается в материале. - Доступ к интернет-сайтам украинских ВМФ и Минобороны был внезапно заблокирован".

Керченский пролив разделяет территорию России и аннексированный полуостров Крым - в этой связи единственный морской путь к восточноукраинским портам имеет немалое стратегическое значение, напоминает Bild. С 2003 года он был отнесен к нейтральным водам, однако после оккупации Крыма в 2014 году и начала войны на Восточной Украине он все больше переходит под контроль России.

"Россия считает пролив российской территорией и называет действия украинской стороны "провокацией", - пишет издание.

Французское издание Le Monde пишет, что введение военного положения на Украине способно привести к разрыву дипломатических отношений с Россией, установлению чрезвычайного положения и даже отсрочке президентских выборов марта 2018 года, перспектива которых ставит Порошенко в весьма затруднительное положение, отмечается в статье.

В Киеве в воскресенье вечером перед зданием российского посольства собрались десятки недружелюбных демонстрантов. Параллельно на Донбассе было отмечено усиление обстрелов и бомбардировок вдоль линии фронта между украинской армией и сепаратистскими силами, поддерживаемыми Москвой, пишет издание.

"Обиделась на Голодомор". В чем обвиняют Россию

"В первые часы после "штормового воскресенья" на море у берегов Крыма было ощущение, что Россия вела очень рискованную игру и проиграла", - пишет Independent.

"Какие бы локальные военные преимущества она ни получила от прямой военной конфронтации с Украиной, непосредственные последствия их определенно перевешивали. По идее, будут новые санкции, причем серьезные, которые лягут дополнительным бременем на экономику и рубль", - говорится в статье. Однако затем автор проводит мысль, что решение администрации Порошенко предложить ввести военное положение сыграло на руку Кремлю.

Издание перечисляет несколько предполагаемых причин, по которым Россия решила перейти от слов к делу сейчас, а не месяцем ранее, когда похожая группа украинских кораблей прошла в Азовское море.

Во-первых, шум вокруг годовщин "революции Майдана" 2013-2014 и Голодомора 1932-1933 годов, возможно, "вызвал раздражение" у России.

Во-вторых, "заявления Запада в знак поддержки и с обещаниями военных подкреплений, возможно, побудили Кремль вернуться к традиционной политике асимметричных действий, чтобы противники хорошенько подумали, прежде чем глубже втягиваться в события".

В-третьих, "тревожное снижение рейтинга Путина, возможно, побудило его администрацию возродить образ Украины как пугала", говорится в статье.

Западные публицисты, поддерживающие Украину, выдвинули предположение, что это попытка ослабить администрацию Порошенко и спровоцировать нестабильность перед президентскими выборами. Однако автор статьи полагает, что перевод ситуации в военное русло "побудит осмелеть администрацию Порошенко, который, согласно соцопросам, сильно отстает от лидирующего кандидата в президенты - Юлии Тимошенко. Российская угроза - один из ключевых элементов тройственного предвыборного обещания Порошенко, о котором плакаты возвещают стране: "Армия, язык, вера". Не обязательно мыслить очень цинично, чтобы связать трудное положение президента на выборах с предложением ввести военное положение".