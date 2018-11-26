Киевские полицейские задержали трех злоумышленников за кражу кабеля правительственной связи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Грабителей, которые тянули кабель, заметили во время ночной отработки территории на улице Братиславской. Правоохранители задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу.

"Злоумышленники вырезали 79 метров кабеля и таким образом нанесли ущерб на 162 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемыми являются 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве произошло возгорание крупных кабелей, проложенных в магистральном подземном колодце вдоль улицы Кудри.

Отметим, что посетитель бара даже не заметил вооруженного ограбления, потому что уткнулся в смартфон.