В Киеве под зданием Администрации президента прошла акция протеста представителей "Национального Корпуса". После вчерашнего инцидента в Азовском море, где были задержаны три украинских корабля, намеревавшихся пройти через Керченский пролив, националисты требуют от властей Украины решительных действий в ответ на агрессию РФ.

В частности, в числе требований участников акции протеста - расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также введение военного положения без отмены или переноса даты выборов.

Колонна националистов после митинга под АП направилась под стены Верховной Рады, где сегодня будет приниматься решение о введении военного положения в Украине.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 ноября, под зданием генконсульства России во Львове представители Нацкорпуса жгли покрышки и призывали львовян ехать в Киев на акцию протеста.

Также мы сообщали, что появилось видео, как в посольство России в Киеве полетели дымовые шашки.