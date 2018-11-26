26 ноября после продолжительной болезни умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи, фильмы которого входят в список самых скандальных в мировом кинематографе. Его не стало около 07:00, в это время он находился в собственном доме в Риме. О смерти сообщили итальянские СМИ.

Причина смерти

Последние годы режиссер был прикован к инвалидному креслу. В 2003 году ему провели неудачную операцию по удалению грыжи между позвоночными дисками, после чего Бертолуччи потерял способность самостоятельно передвигаться. Позже к этому прибавилась онкология.

Биография Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи был знаком с миром кино еще с детства. Его отец, профессор истории искусств и кинокритик, часто брал сына на съемки. В юности Бертолуччи стал студентом философского факультета в Риме, выпускает поэтический сборник, знакомится с культовым режиссером Пьером Паззолини и ассистирует ему на съемках. Бросает университет и сосредотачивается на съемках собственных фильмов.

Стал известен после фильма "Конформист, рассказывающем об истоках фашизма. Его лента "Последний император" получила девять "Оскаров". Среди других известных его работ "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Ускользающая красота", "Двадцатый век", "Мечтатели".

Дважды был женат: на актрисе Адриане Асти и режиссере Клер Пеплоу.

Самые известные фильмы

Режиссер нередко затрагивал табуированные темы инцеста, гомосексуализма, группового секса. Переосмысливал в своих работах идеи фрейдизма и коммунизма, переплетал социальное с интимным.

"Последнее танго в Париже" рассказывает об анонимном романе. Скандал разразился вокруг сцены изнасилования, в которой герой Марлона Брандо использовал сливочное масло в качестве лубриканта. Актриса Роми Шнайдер рассказывала, что изначально сцены не было в сценарии и ее не предупредили, что будет происходить на съемочной площадке. Она призналась, что плакала в процессе съемок, поскольку ее жизнь была разрушена, а у нее осталось впечатление, что она была изнасилована и Брандо и Бертолуччи.

"Мечтатели". Эта эротическая драма рассказывает о сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире между тремя студентами - брат и сестра и американец, который приехал в Париж по обмену. В одной из сцен у героини Евы Грин загорелись волосы, это вышло случайно, но сцену решили оставить в кадре.

"Последний император". В основе фильма история последнего императора Китая Пу И, которого вяли в плен советские войска в 1945 году.