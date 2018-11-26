В понедельник, 26 ноября, в Риме умер известный итальянский кинорежиссер Бернадро Бертолуччи. Об этом сообщает La Repubblica.

Смерть наступила после продолжительной болезни. Режиссеру было 77 лет. Успех режиссеру принесли фильмы "Конформист" (1970) и "Последнее танго в Париже" (1972).

Бертолуччи называли самым известным режиссером Италии, несмотря на то, что он работал и за пределами страны. В 1987 году он, единственный из итальянских авторов, получил "Оскар" за постановку и написание сценария к эпическому байопику "Последний император". Кроме того, Бертолуччи является лауреатом литературных премий. А в 1988 году он был отмечен Специальным призом "За исключительный культурный и финансовый вклад" в кино (за фильм "Последний Император"). В 2011 год на Каннском кинофестивале получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноискусство. Последние киноработы Бертолуччи - "Мечтатели" (2003) и "Я и ты" (2012).

Фото: wikipedia.org

Напомним, в США умер режиссер Николас Роуг, который снимал сериал про Индиану Джонса, а также вывел на большой экран Мика Джаггера и Дэвида Боуи.

Также мы писали, что 1 ноября в Риме от неизлечимой болезни умер 89-летний итальянский актер Карло Джуффре.