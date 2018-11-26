Все раненые украинские моряки с кораблей ВМСУ, захваченных россией, находятся в травматологии одной из больниц Керчи. У них при себе нет документов и в диалог со следователями вступать они не спешат.

Об этом сообщает телеграмм-канал WG со ссылкой на источники в "крымских силовых структурах". Необходимости госпитализации пострадавших в реанимацию тоже нет.

"Ранения не пулевые, а осколочные - от так называемой "вторички". Когда велась стрельба по кораблю - от корпуса отлетали мелкие металлические осколки - ими и посекло конечности украинским военным, находившемся на судне", - рассказал источник. Также сообщается, что раненый офицер носит звание старшего лейтенанта.

Как сообщала "Страна", буксир "Яны Капу", бронекатера "Бердянск" и "Никополь" украинских ВМС, задержанные накануне вечером российскими пограничниками возле Керченского пролива, доставлены в порт Керчи.

Напомним, что уже опубликована аудиозапись переговоров пограничников России с украинскими экипажами.