После вчерашнего инцидента в районе Керченского пролива в России назвали провокационными действия Киева и вызывают в МИД РФ временного поверенного в делах Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя российского МИД Марии Захаровой.

"Сегодня в министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в РФ", - заявила Захарова.

По ее словам, "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны".

Она назвала поведение Украины "не просто несоблюдением правовых норм, а спланированной провокацией и агрессивными действиями".

"Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее", - отметила представитель российского МИДа.

Кроме того, в российском министерстве иностранных дел призвали Киев обеспечить безопасность российских дипломатов "во избежание тяжелых последствий".

Напомним, в ночь на понедельник, 26 ноября, посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками. А во Львове под генконсульством России активисты жгли покрышки.

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