Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной, даже если в стране будет введен режим военного положения. Об этом со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ пишут "Украинские новости".

Отмечается, что не существует юридических запретов, которые помешали бы продолжать МВФ сотрудничать со страной, где действует режим военного положения. Более того, у фонда есть опыт такого взаимодействия. Так, МВФ сотрудничал со странами, в которых велись различные военные конфликты.

Основными требованиями фонда остаются наличие пакета реформ, а также действия власти относительно его реализации.

Напомним, 25 ноября у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После того как суда были захвачены Россией вместе с украинскими моряками, Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.

Также мы писали, так как Украина выполнила основные условия подписания с МВФ новой 14-месячной программы финансирования на $3,9 млрд, во второй декаде декабря она может быть утверждена, а первый транш кредита размером $1,5 поступит на счет НБУ через несколько дней.