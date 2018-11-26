Российские СМИ опубликовали имена троих получивших ранения украинских военнослужащих, которых накануне были захвачены в плен возле Керченского пролива. Сейчас раненые находятся в керченской больнице, а захваченные украинские судна пришвартованы в порту Керчи.

Уточняется, что пострадавшие моряки помещены в отделение травматологии Керченский больницы №1 имени Пирогова. По данным российских СМИ, которые ссылаются на собственные источники, в больнице находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка, Кировоградская область), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Напомним, накануне ВСУ заявили о том, что в результате применения оружия пограничниками РФ ранения получили шестеро украинских моряков. В России озвучили данные о трех пострадавших, которые госпитализированы в больницу с ранениями рук и ног.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео задержанных Россией украинских кораблей, пришвартованных в порту Керчи.

Также мы сообщали, что Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание.