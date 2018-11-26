В понедельник, 26 ноября, на черном рынке и пунктах обмена валют в Киеве начал расти наличный курс доллара США. С утра официальный курс от НБУ был 27,80 гривны за $1.

Еще в 09:00 в киевских обменниках курс покупки американской валюты был 27.75 гривен. А к 11:45 он вырос сразу на 10 копеек.

Фото: Страна

Рост наличного курса идет с воскресенья на понедельник.

Фото: minfin.gov.ua

А вот как рос курс доллара сегодня на межбанке. Это график Минфина за 26 ноября.

Фото: minfin.gov.ua

Как пишет UBR, официально финансисты объясняют рост валютного курса ожиданиями по новым выплатам со стороны Госказначейства по НДС — на эту неделю должен прийтись пик платежей. А неофициально казначеи признают, что главным фактором для курса стало ожидаемое введение военного положения в Украине: Совет нацбезопасности и обороны уже официально инициировал перевод страны в этот режим, и Верховная Рада сегодня должна принять окончательное решение.

Нацбанк пока никак не проявлял на себя на валютном рынке. Не сообщал о готовности продавать доллар для поддержания гривны. В тоже время известно, что председатель НБУ Яков Смолий собирает сегодня на 12 часов экстренное совещания с руководителями крупнейших банков Украины. Возможно, после него финансисты получат какие-то инструкции.

Как сообщала "Страна", Порошенко не собирается воевать с Россией после введения военного положения.

Напомним, что главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва считает, что введение военного положения в Украине и возможный перенос выборов президента, которые намечены на март 2019 года, это по своей сути государственный переворот, спланированный Петром Порошенко и его окружением.