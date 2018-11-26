На въезде в Киев замечен бронетранспортер. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат (внефракционный) Виталий Куприй.

"На въездах в Киев уже стоят бронетранспортеры. Что это за цирк? От кого оборона ?! Или власть боится протестов? Уважаемые украинцы, просмотрите фильм "Карточный дом" и вы поймете для чего и как принимаются такие решения", - написал в Facebook Виталий Куприй.

Фото: facebook.com

Напомним, Украина стоит в шаге от введения военного положения. Сегодня в 16:00 Верховная Рада соберется на внеплановое заседание для решения этого вопроса.

Причина - конфликт в Черном море, который начался вчера утром, а вечером резко обострился. Три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ со стрельбой и ранеными задержала украинские суда.

"Страна" ответила на пять главных вопросов, связанных с возможным введением военного положения. Среди них - насколько обоснованы такие меры, с учетом того, что ВП не вводилось ни во время аннексии Крыма, ни в ходе кровопролитных боев за Иловайск или Дебальцево, не говоря уже о десятках военных столкновений поменьше.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва рассказал, для чего хотят ввести военное положение.

Также мы разобрались в том, что означает введение военного положения в Украине.