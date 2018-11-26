Экс-начальник Госфискальной службы Мирослав Продан вернулся в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в баварской клинике Bayreuth ему сделали три хирургических операции. Врачебное заключение передано в антикоррупционную спецпрокуратуру, которая расследует дело о незаконно обогащении бывшего налоговика.

Продан покинул Украину 5 ноября. По данным СМИ, он выехал в Молдову, а оттуда - в в Польшу и Германию. Сам экс-чиновник говорил, что он никуда не бежал от следствия.

"Я выехал за границу на законных основаниях. Первая повестка зарегистрирована в ГПУ 6 ноября, а 5-го я уже был в Германии", - написал Продан в Facebook.

"Эти люди просчитались. Я вернулся, а этого они и не ожидали. И рано или поздно я докажу свою правоту", - заявил бывший глава ГФС, комментируя разговоры о своем "бегстве".

Напомним, экс-глава ГФС Продан сообщал, что возвращается в Украину еще 21 ноября.

Ранее мы рассказывали о схеме "Персик: как на таможне внедрили двойной платеж и причем тут спешный отъезд за границу экс-налоговика Продана.