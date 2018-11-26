В Радикальной партии Ляшко намекают, что не проголосуют за военное положение, если оно отменит выборы президента. Глава фракции предложил ввести норму, согласно которой президентские и парламентские выборы могут проводится и в условиях такого положения.

Отмену выборов он назвал угрозой для государства и провоцированием узурпации власти. По мнению лидера "Радикальной партии", все это может втянуть Украину в хаос и анархию. Об этом говорится на странице Олега Ляшко в Фейсбуке.

"Единственное логическое для государства решение - изменение закона о военном положении. Введение нормы о том, что во время военного положения президентские и парламентские выборы могут происходить. Прямо завтра (27 ноября - Прим.Ред.) на внеочередном заседании Верховной Рады.

Есть все основания рассмотреть введение военного положения. Но отмена президентских выборов - это тоже угроза для государства, которая провоцирует узурпацию власти, которая спровоцирует сопротивление общества на улице. И все это может втянуть Украину в хаос и анархию, что для Москвы будет означать победу", - говорится в опубликованном сообщении на его странице в Фейсбуке.

Правда, у Ляшко не говорится ничего о сдвиге выборов на более позднюю дату - так что его заявление пока выглядит как элемент торгов с президентом. Известно также, что "ляшковцы" часто голосуют вопреки своим же заявлениям - так, они поддержали пенсионную реформу, которую сами же критиковали в день голосования.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Как сообщала "Страна", по мнению политолога, планы власти ввести военное положение в Украине, есть не что иное как попытка Порошенко и его союзников удержаться у власти.

Напомним, что в рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко и Бойко.