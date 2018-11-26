В понедельник, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО из-за внешнеполитической эскалации. Об этом сообщает ТАСС.

"Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго", - сказал Лавров после непродолжительного выступления на мероприятии.

Министр иностранных дел также выразил уверенность, что дискуссии на форуме пройдут "конструктивно и открыто" и будут способствовать "упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами".

"Сегодня мир находится на этапе стремительных перемен. Как никогда востребовано сопряжение усилий всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного, стабильного развития", - отметил Лавров. После этого глава МИД России покинул встречу.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о ситуации на фоне событий в Азовском море.

Напомним, что в России в ответ на арест 15 судов заявили, что "в минуты способны перекрыть Азовское море для Украины".