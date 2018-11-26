Захваченные 25 ноября у Керченского пролива россиянами украинские корабли - рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" пришвартованы в порту Керчи. Об этом сообщает местное издание Кerch.fm.

Крымские журналисты опубликовали фото и видео украинских кораблей. По данным издания, они добрались до порта Керчи своим ходом в сопровождении кораблей ВМС России.

"На 26 ноября на 11:00 часов на корабле "Никополь" находятся люди в спецодежде, похожей на специальный морской отряд. Они специализируются на разминировании и водолазных работах", - говорится в сообщении местного издания.

Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были задержаны российскими пограничниками при попытки пройти через Керченский пролив.

В результате применения российской стороной оружия украинские моряки получили ранения. В ВСУ завили о шестерых раненых, а российская сторона озвучила информацию о троих пострадавших - офицере и двоих контрактниках, которые госпитализированы с ранениями рук и ног.

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