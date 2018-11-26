Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США взлетел с авиабазы ​​на острове Крит и направился в направлении акватории Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

В понедельник, 26 ноября в 07:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы ​​Суда-бей на острове Крит в Греции и направился в направлении акватории Черного моря.

По состоянию на 08:30 самолет находится в воздушном пространстве Болгарии и направляется к побережью оккупированного Россией Крыма.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Скриншот: laneradar.ru

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