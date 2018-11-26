В России прокомментировали состояние украинских военных, которые получили ранения в ходе вчерашнего инцидента у Керченского пролива. По данным российской стороны, ранены трое украинских моряков. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства в больнице, куда госпитализированы пострадавшие, сообщил, что у троих украинских моряков легкие ранения и их состояние стабильно.

"Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас в больнице дежурят следователи.

Как сообщает в телеграм-канале издание "Лайф", украинские моряки - один офицер и двое контрактников - получили легкие ранения в области конечностей - руки, ноги.

"Харакетер ранений говорит о том, что бойцы спецназа ФСБ не стреляли на поражение или в корпус, выстрелы были сделаны с целью предотвратить сопротивление и нанести минимальный ущерб задержанным", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 ноября в ВМС Украины сообщили о шестерых раненых при захвате украинских катеров россиянами.

Также мы сообщали, что представитель Порошенко в Крыму сообщил о захвате 20 украинских моряков россиянами.