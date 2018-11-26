Мэр Львова Андрей Садовой поддержал возможное введение военного положения в Украине. Также и вероятный перенос президентских выборов из-за этого чиновник проблемой не считает.

"Все предположения относительно скрытых причин и тайных заговоров (способствующих введению военного положения - Прим.Ред.) предлагаю отложить в сторону. Вопросов много и мы их зададим в подходящее время. А сейчас действуем в соответствии с законами и обязанностями каждого", - говорится в сообщении на странице Садового в Facebook утром в понедельник, 26 ноября.

Он также анонсировал обращение к жителям Львова в условиях введения военного положения, но "после принятия решения парламентом".

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко объявил о планах введения в стране военного положения. Заседание парламента, которое должно рассмотреть такое предложение, состоится в понедельник, 26 ноября, в закрытом режиме.

Напомним, что Порошенко не собирается воевать с Россией после введения военного положения.