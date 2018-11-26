Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении на юге страны первого уровня террористической угрозы Alfa. Как сообщило в понедельник МВД республики, этот шаг связан с проведением 3-14 декабря Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-24), передает ТАСС.

Режим Alfa будет действовать с 26 ноября до полуночи 15 декабря. Он охватывает территорию Шленского воеводства, а также район города Краков. Ранее власти Польши ввели временный выборочный контроль на внутренних границах со странами Шенгенской зоны.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней террористической угрозы: Alfa ("Альфа"), Bravo ("Браво"), Charlie ("Чарли") и Delta ("Дельта"). Самый высокий уровень - "Delta" - может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Процедуры уровня "Alfa" носят характер общего предупреждения. После введения первого уровня чрезвычайного положения органы публичной администрации обязаны усилить контроль в общественных зонах и местах скопления людей. Они должны будут постоянно передавать информацию ответственным службам в случае обнаружения подозрительных свертков, автомобилей, странно ведущих себя людей. Также необходимо проверить работу сигнальных систем, пути эвакуации и другие процедуры на случай повышения уровня угрозы.

Третий и четвертый уровни могут быть введены в случае террористических актов, отражающихся на безопасности Польши или другого государства, создающих угрозу для общественного порядка и безопасности. В таком случае можно запретить массовые мероприятия и использовать помощь армии для противодействия террористическим угрозам. Решение об использовании Вооруженных сил принимает министр обороны по просьбе главы МВД, а президент может его отменить или изменить.

Климатический саммит ООН - ежегодная конференция, в ходе которой обсуждается развитие глобальной климатической политики. Польша уже дважды принимала на своей территории это международное мероприятие: в 2008 году оно состоялось в Познани, а в 2013 - в Варшаве. На этот раз республика ставит своей главной целью на конференции обсуждение путей реализации Парижского соглашения. Ожидается приезд 40 тыс. гостей.

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