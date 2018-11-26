Кабмин в начале ноября принял постановление об эвакуации населения из зон, где объявляется военное положение.

Об этом пишет в Facebook политолог Михаил Чаплыга. Он также привел скриншот постановления №934.

"Приз "нострадамуса-провидца" уходит товарищу Гройсману, который на следующий день после решения Петра создать свой именной фонд, в день 7 ноября-красного календаря, решил утвердить порядок эвакуации осужденных и не только с территорий, где введено ВП. Поздравляю.

И аккурат после голосования за бюджет... ну дальше вы знаете. Как говорили комсомольцы: лучший экспромт - заранее подготовленный.

Теперь понятно почему Петя решил продать свою Ленинскую Кузню, а бабки осадить на Кипре", - пишет Чаплыга.

Напомним, что Петр Порошенко вчера предложил Верховной Раде ввести военное положение в Украине. Это произошло после захвата Россией трех украинских боевых кораблей у Керченского пролива.

"Страна" уже ответила на главные вопросы о военном положении в Украине. Теперь слово за Верховной Радой, которая должна утвердить (или прокатить) предложения Порошенко.