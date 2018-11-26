В понедельник, 26 ноября, НБУ укрепил официальный курс гривны по отношению к евро на 8 копеек. Американский доллар после спада подорожал на 4 копейки. Российский рубль остался неизменным, передает пресс-служба НБУ.

1 доллар США - 27,8 грн (+0,04 грн);

1 евро - 31,55 грн (-0,08 грн).

10 российских рублей 4,2 гривны (курс не изменился).

Как сообщала "Страна", Украина выполнила основные условия подписания с МВФ новой 14-месячной программы финансирования на $3,9 млрд, в том числе, повысила цены на газ для населения с 1 ноября и приняла госбюджет на будущий год 23 ноября с минимальным увеличением социальных стандартов. Кредит от МВФ может поступить уже в декабре.

Отметим, что в Киеве мужчина унес из банка сумку знакомого с 10 тысячами долларов, пока тот отвлекся.