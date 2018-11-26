Неспокойно было минувшей ночью у генерального консульства России во Львове, где около 50 человек жгли покрышки в знак протеста против нападения России на украинские корабли. Об этом говорится в сообщении Национального корпуса Львовщины в соцсети.

"Активисты Национального Корпуса Львовщины под стенами консульства РФ во Львове протестуют против открытой агрессии Москвы и выступают в поддержку пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

Кроме того радикалы выступили с призывом к жителям Львова ехать в Киев на акцию протеста и требовать от власти адекватной реакции на действия России

Также пост организации сопровождается фотографиями с места проведения ночной акции протеста.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили, что захваченные украинские корабли доставлены в Керчь.

Также мы сообщали, что Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник в 16:00 для рассмотрения вопроса о военном положении в стране.