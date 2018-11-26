Сегодня власти Украины могут ввести военное положение (ВП). В воскресенье, 26 ноября, об этом заявил Петр Порошенко. Сегодня в 16 часов по данном вопросу состоится заседание Верховной Рады. Оно будет закрытым для СМИ и украинских граждан.

Причина - конфликт в Черном море, который начался вчера утром, а вечером резко обострился. Три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ со стрельбой и ранеными задержала украинские суда.

"Страна" ответила на пять главных вопросов, связанных с возможным введением военного положения. Среди них - насколько обоснованы такие меры, с учетом того, что ВП не вводилось ни во время аннексии Крыма, ни в ходе кровопролитных боев за Иловайск или Дебальцево, не говоря уже о десятках военных столкновений поменьше.

Почему Петр Порошенко не инициировал военное положение ранее (более того, был его противником), рассказывал президент и сам в разное время. Мы приводим некоторые из его многочисленных высказываний на эту тему.

"В военном положении запрещены поставки оружия"

Так, 22 июля 2014 года новоизбранный президент Порошенко на встрече с руководителями парламентских фракций и групп выступил категорически против военного положения.

"Призывая власть к принятию решения о введении военного положения, народные депутаты должны осознавать последствия для страны такого решения. Сегодня даже одно неосторожное слово способно повлечь за собой большие последствия", - отметил глава государства.

Порошенко отметил, что Украина уже находится в состоянии боевых действий и должна защищать свою территорию. Для этого необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения. "В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну", - подчеркнул президент.

Также становится невозможной поддержка государства международными финансовыми институтами. "Странам в состоянии войны МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сегодня вопрос о военном положении", - сказал Порошенко.

Глава государства также обратил внимание на то, что во время военных действий защищена законом не только сторона, которая подверглась агрессии, но и страна-агрессор.

"Военное положение - это ситуация, когда есть противоположная сторона. И та сторона, с которой мы воюем, имеет соответствующие права. Ее могут поддерживать, в том числе и другие государства, она защищена международным правом", - сказал президент.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что сегодня власть сконцентрировала усилия на признании миром так называемых "Луганской и Донецкой народных республик" - террористическими организациями.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы все, кто сегодня убивает украинских солдат и украинских гражданских, были признаны террористами, а финансовая или любая другая помощь террористам - преступлением против человечества", - заявил глава государства.

"Я думал не о себе, а о стране"

Через два года, в ноябре 2016го, Петр Порошенко напомнил, почему не ввел военное положение в стране в 2014 и 2015 года - когда проходили самые серьезные бои на Донбассе.

"В условиях внешней агрессии я не уступил давлению и не пошел на введение военного положения. Такой шаг существенно усилил полномочия президента как верховного главнокомандующего", - заявил он. "Но я думал не о себе, а о стране, о необходимости сохранить и укрепить все то, что является признаком европейской культуры, систему сдержек и противовесов, политическую конкуренцию, права и свободы граждан, прежде всего свободу слова", - отметил президент.

Это заявление было сделано в ходе торжественного мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве.

"Ограничило бы права и свободы украинских граждан"

Одни минусы в военном положении нашел президент Украины и выступая в этом году во время Дня Независимости.

Так, Порошенко заявил, что отказался от предложения объявить военное положение в Украине, чтобы не ограничивать права и свободы граждан.

"Власть сделала все, чтобы влияние войны на общество был как можно меньшим. В свое время я отверг предложение объявить военное положение, которое бы существенно ограничило политические права и свободы украинских граждан", - сказал Порошенко, видимо, также ведя речь о 2014-2015 годах.

Президент подчеркнул, что гарантом независимости Украины стала армия, которая надежно защищает государство вдоль всей линии границы с агрессивным соседом.

"Ценности демократии для нас не менее важны"

Буквально через неделю, в начале сентября этого года, Порошенко встретился с школьниками в Киеве. Во время беседы с ними президент пояснил, почему власти Украины не будут вводить военное положение на Донбассе.

"Для меня было очень непростым решением принять это решение, еще и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета", - сказал он. Президент также заявил о доверии украинскому народу и уверенности в возможности пройти военные испытания без введения ограничений демократии.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва рассказал, для чего хотят ввести военное положение. Что означает введение ВП для украинцев - в нашем авторском материале.