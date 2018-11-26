Генпрокурор Юрий Луценко летом обещал подать в отставку, если в стране будет введено военное положение и отменены выборы.

Об этом он заявлял в интервью "Украинской правде".



На вопрос, при каких условиях он готов подать в отставку, Луценко ответил:

"Если в государстве будет принято явно неконституционное решение. Например, введение военного положения без предусмотренных Конституцией оснований только для содержания кресел".

По его словам, "есть горячие головы, которые носятся с этим планом". При этом, по мнению Луценко, "выборы даже в условиях войны, которую мы ведем, является священной коровой украинской демократии".

"Если мы хоть раз отменим выборы, то скатимся до состояния Российской Федерации. Я человек, который был и во власти, и в оппозиции, никогда не допущу, чтобы процесс выборов был искусственно сдержанным. Если меня не услышат, в этой ситуации для того, чтобы доказать невозможность такого курса, я буду вынужден уйти в отставку", - резюмировал генпрокурор.

На уточняющие вопросы, уж не Турчинов ли лоббирует введение военного положения, Луценко отвечать не стал. Однако вряд ли генпрокурор мог намекать на президента.

Вчера пресс-секретарь Луценко Ирина Сарган заявила о приведении военной прокуратуры в состояние повышенной готовности. Кроме того, Генпрокуратура открыла дело по тарану украинской баржи у берегов Крыма.

"Страна" уже ответила на пять главных вопросов о военном положении в Украине. Оно может продлить полномочия Петра Порошенко еще на полгода или более.