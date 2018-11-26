Владельцы авто на еврономерах в понедельник 26 ноября, планируют продолжать акции протеста на границе Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

Сегодня в 10:00 участники акции планируют провести собрание возле Закарпатской ОГА. Кроме того, будет продолжаться перекрытие пункта пропуска "Малый Березный" и блокирование движения на пункте пропуска "Тиса".

Напомним, что владельцы автомобилей на евробляхах начали перекрывать дороги в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами.

Но тем не менее 25 ноября вступили в силу законы №2611-VIII и №2612-VIII о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Законы устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией и дают 180 рабоих дней на оформление нерастаможенных авто.

Ранее "Страна" писала о том что в ГФС отчитались, что только в воскресенье не пропустили в Украину две сотни авто на евробляхах.

Также мы сообщали, что пограничники и полиция усилили меры безопасности на западной границе Украины, которую блокируют евробляхеры.