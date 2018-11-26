Известный украинский политолог Руслан Бортник считает, что планы власти ввести военное положение в стране (из-за кризиса вызванного захватом Россией кораблей), есть не что иное как попытка Порошенко и его союзников удержаться у власти.

Об этом Руслан Бортник заявил в комментарии "Стране".

"Порошенко и "Народный Фронт" просто меняют избирательную стратегию и переходят к плану "Б" по удержанию власти - "Шантаж и Давление" - борьба не за голоса избирателей, а против политических оппонентов; или за иммунитет и место в политической системе в следующем политическом цикле.

"Армия, Мова и Вира" не дают желательного результата (как показывает социология) и власть выскальзывает из рук. Ведь когда отобрали весь Крым и 2 миллиона граждан, когда горели Илловайск и Дебальцево - за линией разграничения осталось ещё 3 миллиона граждан, погибло 10 тысяч - военное положение не надо было вводить и никто и не собирался - выборы надо было проводить - власть шла в руки.

Когда захватили 2 катера и буксир - военное положение надо вводить - потому что выборы не надо проводить уже, - результат будет плачевен! Шах для Тимошенко и других оппонентов власти - не поддержи ВП - агент Кремля, поддержи - подари власть Порошенко. Хотя в парламенте будет непросто.

Но, сами виноваты - теперь дракон милитаризма, которого они помогали вскармливать, живет по своим правилам. Готова ли оппозиция к массовым протестам в таком случае - ключевой вопрос? Почему 60 дней: за это время можно купировать деятельность политических оппонентов и разгромить независимые СМИ (112 Украина и НО уже обречены?). Перенос выборов на 31 мая 2019 года дает не только фору в 2 месяца (за которые много чего может поменяться), но и позволяет провести голосование после отопительного сезона - снять давление ключевого дискредитирующего фактора; полномочия Президента продляются на 2 месяца (по-факту) до положенных по Конституции 5 лет. Это очень плохой знак для бизнеса - демонстрация того, что власть будет бороться за власть до конца - не считаясь с правилами и последствиями - стоит ожидать углубления экономического кризиса.

Даже если ВП не будет введено, Президент сумел переключить внимание с тарифов, бюджета (1 млрд. Фонду президента), коррупции и гнетущей социологии на войну! В любом случае важно чтобы украинские моряки и корабли вернулись домой. Какая работа ведется в этом направлении?", - рассказал нам Руслан Бортник.

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что захваченные украинские корабли доставлены в Керчь.