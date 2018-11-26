В России заявили, что захваченные украинские корабли доставлены в Керчь
Буксир "Яны Капу", бронекатера "Бердянск" и "Никополь" украинских ВМС, задержанные накануне вечером российскими пограничниками возде Керченского пролива, доставлены в порт Керчи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Корабли доставлены в Керчь, добрались своим ходом (в сопровождении - Прим. Ред.), - сказал собеседник агентства.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три украинских судна были задержаны ПС ФСБ России после того, как они попытались проследовать через Керченский пролив. По последним данным, в результате применения оружия российской стороной, ранены шестеро украинских моряков.
По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, информация о захваченных украинцах противоречива, а уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова не выходит на связь.
Также мы сообщали, что сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 для рассмотрения вопроса о военном положении в стране.