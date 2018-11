Представительница Польши Роксана Вегель стала победительницей детского Евровидения-2018, которое 25 ноября завершилось в столице Беларуси - Минске. Конкурсантка представила песню Anyone I Want To Be.

Украинка Дарина Красновецкая заняла четвертое место.

На официальном сайте музыкального конкурса уточняют, что победителя выбирали по суммарному количеству голосов профессионального жюри каждой из стран-участниц и онлайн-голосования зрителей.

Напомним, минувшим летом Украина стояла в шаге от того, чтобы отказаться от участия в детском Евровидении.

Позже Украина все же решила не отказываться от участия в конкурсе, но из-за тотального недофинансирования национальный отбор участников для детского евровидения проходил бюджетном режиме.

Также мы сообщали, что во взрослом Евровидении-2019 примут участие 42 страны.