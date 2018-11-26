Азовский кризис. Украинский омбудсмен Денисова пожаловалась, что ее российская коллега не выходит на связь
Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не выходит на связь. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире Громадського.
"Она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они (российская сторона - Прим.Ред.) не выходят", - сказала Денисова и добавила, что сейчас информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе очень противоречива. Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет данных об их состоянии и местонахождении.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли, которые намеревались проследовать через Керченский пролив.
По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе. В связи с этим инцидентом президент Украины Петр Порошенко поддержал рекомендацию СНБО ввести в Украине военное положение.
Также мы сообщали, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.