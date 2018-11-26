Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не выходит на связь. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире Громадського.

"Она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они (российская сторона - Прим.Ред.) не выходят", - сказала Денисова и добавила, что сейчас информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе очень противоречива. Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет данных об их состоянии и местонахождении.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли, которые намеревались проследовать через Керченский пролив.

По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе. В связи с этим инцидентом президент Украины Петр Порошенко поддержал рекомендацию СНБО ввести в Украине военное положение.

Также мы сообщали, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.