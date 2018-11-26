После того как Совет национальной безопасности (СНБО) принял рекомендацию к президенту и Раде о введении военного положения в стране из-за Азовского кризиса, сам Петр Порошенко пояснил, что это не означает войны с Россией.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Введение военного положения никоим образом не будет предусматривать действий за пределами суверенной территории Украины. Военное положение не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины", - написал президент Украины.

Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Напомним, ранее вице-спикер Оксана Сыроид раскритиковала Порошенко из-за планов о военном положении.

"Военное положение не вводили там, где было нужно, и тогда, когда было нужно, потому что на государство и на солдат им было наплевать. Президент и нынешний секретарь СНБО просто не видели в этом политической выгоды для себя (надо же было, например, проголосовать изменения в Конституцию с особым статусом для оккупированных территорий, а в условиях военного положения этого делать нельзя).

А сегодня увидели! Военное положение на всей территории Украины - прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры.

В завершение вопрос для размышлений. Почему так спешили принять бюджет и предварительно одобрить изменения в Конституцию?", - написала Сыроид.