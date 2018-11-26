В понедельник, 26 ноября, в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос о введении военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на заявление спикера Андрея Парубия.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября 2018, в 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - заявил спикер.

При этом в заявлении Парубия не уточняется, в каком режиме будет проходить заседание - в открытом или закрытом. Но пресс-служба президента Украины сообщает, что депутаты будут рассматривать вопрос о введении военного положения в закрытом режиме.

На своей странице в Facebook Парубий написал, что действия российского агрессора, которые были совершены против украинских кораблей в Керченском проливе - это нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

"Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Весь мир увидел видео, где русские военные корабли атакуют украинские. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей", - написал Парубий.

Фото: facebook.com

Напомним, накануне Украина заявила о захвате и обстреле ее катеров Россией. Порошенко попросил Раду ввести военное положение.

Также "Страна" писала о том, что вице-спикер Сыроид раскритиковала Порошенко из-за планов о военном положении.