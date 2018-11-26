В понедельник, 26 ноября, на всей территории Украины ожидается пасмурная погода с осадками. На западе, севере, востоке и в центре страны синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. На Закарпатье, и в южных регионах - дождь, днем температура там поднимется до + 7...+9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики предупреждают, что на большей части территории страны ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем на Прикарпатье и в центральных областях местами сильные осадки; температура днем от -3 до +2. На Закарпатье - дождь, днем воздух прогреется до +8. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В южной части днем дождь, днем от +6 до +9 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Киеве 26 ноября ожидается мокрый снег с дождем. Днем температура воздуха от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали, где в Украине скоро выпадет 30 см снега.

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