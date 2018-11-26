В Новой Зеландии произошло массовое самоубийство черных дельфинов. 145 животных выбросились на берег острова Стюарт. Об этом сообщает радио New Zealand.

Когда сотрудники департамента охраны природы обнаружили млекопитающих, около половины дельфинов были уже мертвы. Остальных пришлось усыпить.

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"Это всегда очень тяжелое решение, но вероятность того, что выжившие дельфины смогли бы вернуться в океан, была крайне мала: место, где они выбросились на берег, достаточно удаленное, и мы узнали о происшествии слишком поздно", - рассказал сотрудник департамента Рен Леппенс.

По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, в стране ежегодно регистрируется порядка 85 случаев массовой гибели крупных морских животных. Так, 1 ноября на побережье Северного острова выбросились десять карликовых косаток, они были почти сразу найдены, и восемь из них удалось спасти. Ученые планируют выпустить их обратно в океан во вторник. 24 ноября на берег залива Даблтесс выбросился 15-метровый кашалот, его спасти не удалось.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австралии более сотни дельфинов выбросились на берег.

Также мы сообщали, что ученые выяснили, что дельфины раньше маленьких детей начинают узнавать себя в зеркале.