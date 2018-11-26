Сегодня, 26 ноября, рано утром, около 04.00, Россия возобновила пропуск через Керченский пролив гражданских кораблей после захвата трех судов Украины. Керчь-Еникальский канал открыт для движения гражданских кораблей, первые из них уже следуют через пролив.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Разрешение для движения судов по каналу мы дали около четырех утра в понедельник", - уточнил Алексей Волков.

Напомним, что Украина заявила о захвате и обстреле ее катеров Россией. Порошенко попросил Раду ввести военное положение.

Также мы рассказывали, что Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание в понедельник 26 ноября из-за обострения отношений между Украиной и Россией.