После захвата Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе, в сети появились аудиозаписи переговоров российских пограничников и украинских моряков. Их обнародовал портал Liga.net.

На всех девяти аудиофайлах переговоры ведут мужчины.

"Немедленно застопорите ход, иначе открою по вам огонь. Прием", - слышно на первой записи. На второй записи которая идет с помехами, можно разобрать что-то о выходе из 12-мильной зоны. Затем отчетливо слышно, как наш моряк передает в эфир, что движется в сторону Керченского залива и что украинский корабль не намерен применять оружие.

На одной из следующих записей украинское судно просит помощи и сообщает о наличии раненых.

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